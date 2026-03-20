قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علامات الجودة (قبل الشراء).. كيف تختار "الرنجة" الآمنة لعيد الفطر؟
شرطة نسائية لمنع التحرش.. خطة محكمة لتأمين احتفالات عيد الفطر
ماذا يحدث في أول أيام عيد الفطر؟.. 5 مشاهد عجيبة بين السماء والأرض
أسعار الذهب أول يوم عيد الفطر.. الحق بيع
زكاة الفطر.. ما حكم تأخير إخراجها لعذر؟.. الإفتاء تجيب
مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ببني سويف
الحرس الثوري يعلن شن غارات على أهداف في القدس وحيفا وقاعدة الظفرة
الحرس الثوري الإيراني: نواصل إنتاج الصواريخ خلال الحرب ولا يوجد نقص في المخزون
النقل تعلن دخول محطة المشير طنطاوي بالأتوبيس الترددي الخدمة أمام المواطنين
النقل العام: الدفع بأتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر
32 مصابا و3 وفيات.. الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مول دمياط
التنمية المحلية تعلن الطوارئ في عيد الفطر.. رقابة مشددة وتوفير السلع وتعزيزات لفرق الإنقاذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

عفاف رشاد لصدى البلد: أب ولكن تجربة إنسانية تسلط الضوء على قضايا الأسرة المصرية

الفنانة عفاف رشاد
أوركيد سامي

أعربت الفنانة عفاف رشاد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «أب ولكن»، مؤكدة أنه عمل درامي يحمل أبعادًا إنسانية مهمة تمس واقع الأسرة المصرية.

قالت عفاف رشاد في تصريحات لصدى البلد، إنها تجسد خلال الأحداث شخصية خالة ادهم (محمد فراج) حيث تقدم دور «الخالة الطيبة والجنونة» التي تقف دائمًا بجانب أسرتها وتدعمهم في مختلف المواقف.


وأوضحت أن العمل يناقش قضية إنسانية مهمة يجب أن يدركها كل أب وأم، مشيرة إلى أن المسلسل يطرح رؤية مختلفة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات الأسرية، خاصة بعد الانفصال.

واختتمت عفاف رشاد تصريحاتها بالتأكيد على سعادتها الكبيرة بالتعاون مع فريق العمل.


ويُعد مسلسل «أب ولكن» من الأعمال الدرامية المهمة ، حيث يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية الشائكة، وعلى رأسها قانون الرؤية ضمن قوانين الأحوال الشخصية، من خلال قصة رجل ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، وتأثير ذلك على علاقته بأبنائه، في إطار اجتماعي إنساني يعكس واقع العديد من الأسر المصرية.

مسلسل «أب ولكن» يضم نخبة من النجوم، أبرزهم محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، عفاف رشاد، محمد أبو داود، هايدي عبد الخالق، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة  تم  عرضه علي  قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

