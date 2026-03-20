عفاف رشاد لصدى البلد: أب ولكن تجربة إنسانية تسلط الضوء على قضايا الأسرة المصرية

أعربت الفنانة عفاف رشاد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «أب ولكن»، مؤكدة أنه عمل درامي يحمل أبعادًا إنسانية مهمة تمس واقع الأسرة المصرية.

قالت عفاف رشاد في تصريحات لصدى البلد، إنها تجسد خلال الأحداث شخصية خالة ادهم (محمد فراج) حيث تقدم دور «الخالة الطيبة والجنونة» التي تقف دائمًا بجانب أسرتها وتدعمهم في مختلف المواقف.



وأوضحت أن العمل يناقش قضية إنسانية مهمة يجب أن يدركها كل أب وأم، مشيرة إلى أن المسلسل يطرح رؤية مختلفة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات الأسرية، خاصة بعد الانفصال.

واختتمت عفاف رشاد تصريحاتها بالتأكيد على سعادتها الكبيرة بالتعاون مع فريق العمل.



ويُعد مسلسل «أب ولكن» من الأعمال الدرامية المهمة ، حيث يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية الشائكة، وعلى رأسها قانون الرؤية ضمن قوانين الأحوال الشخصية، من خلال قصة رجل ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، وتأثير ذلك على علاقته بأبنائه، في إطار اجتماعي إنساني يعكس واقع العديد من الأسر المصرية.

مسلسل «أب ولكن» يضم نخبة من النجوم، أبرزهم محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، عفاف رشاد، محمد أبو داود، هايدي عبد الخالق، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة تم عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.