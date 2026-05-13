الأهلي ينفي التفاوض مع أكرم توفيق من أجل العودة في الصيف

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن ما تردّد بشأن وجود مفاوضات رسمية بين الأهلي وأكرم توفيق، لاعب الشمال القطري، غير صحيح حتى الآن.



وأوضح “أضا” عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن الأمر اقتصر على اتصال هاتفي من أحد المنتمين للنادي مع اللاعب لمعرفة تفاصيل عقده الحالي وموقفه من فكرة العودة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “أضا” أن أكرم توفيق أبلغ الأهلي بقيمة تعاقده مع نادي الشمال القطري، مؤكدًا أنه قد يوافق على تخفيض راتبه حال موافقة ناديه على رحيله، والوصول لاتفاق مالي مناسب للطرفين، خاصة أن راتبه الحالي يتجاوز سقف التعاقدات الجديد الذي وضعه الأهلي للموسم المقبل.