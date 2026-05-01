تحديد أول الأندية الهابطة من الدوري المصري الممتاز

تحدّدت هوية أول الأندية الهابطة رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية المصري (دوري المحترفين) من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، بعد نهاية مباريات الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط.

وشهد الموسم الحالي إقامة الدوري بنظام الدور الأول الذي يلتقي خلاله جميع الفرق معًا، قبل تقسيم الأندية في الدور الثاني إلى مجموعتين؛ الأولى تضم الفرق من المركز الأول حتى السابع للتنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية، بينما تضم المجموعة الثانية الفرق من المركز الثامن حتى الحادي والعشرين للتنافس على البقاء في الدوري الممتاز، على أن تهبط 4 فرق في نهاية الموسم.

وجاء الهبوط الأول هذا الموسم من نصيب نادي الإسماعيلي، بعد خسارته أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مجموعة البقاء، والتي أُقيمت أمس الثلاثاء 12 مايو.

هبوط الإسماعيلي

وبهذه النتيجة، تأكد هبوط الإسماعيلي رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما ظل في المركز الأخير برصيد 19 نقطة، مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية الموسم، وهو ما يجعل فرص البقاء مستحيلة حسابيًا.

ويشهد جدول مجموعة الهبوط صراعًا قويًا في الجولات المتبقية، حيث يتواجد الاتحاد السكندري في المركز 11 برصيد 29 نقطة، يليه فاركو في المركز 12 برصيد 22 نقطة، ثم حرس الحدود في المركز 13 (قبل الأخير) برصيد 22 نقطة، في حين يقترب الصراع من الحسم مع اقتراب نهاية الموسم.