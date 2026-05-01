اقتصاد

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

آية الجارحي

واصلت أسعار الداوجن التراجع الذي بدأ أول الأسبوع الجاري، وهبط سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق بنحو 11 جنيهًا.

تراجعت  أسعار الدواجن  أمس الثلاثاء تحت مستوى الـ 90 جنيهًا في الكيلو، وسجل سعر الدواجن البيضاء 85 جنيهًا في المزرعة، بعد كان قد وصل إلى 96 جنيهًا للكيلو.

وصعدت أسعار الدواجن في شهر واحد بنحو 24 جنيهًا، حيث شهدت أسعار الدواجن في الأسواق ارتفاعات متتالية.

 وارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 ثم هبطت لـ 86 ثم ارتفعت مُجددًا إلى 91 جنيها، ثم 96 جنيهًا للكيلو ثم 88 جنيهًا والآن 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن في مصر  

وعلى مدار شهر كانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات مُتتالية سجلت مجتمعة نحو 24 جنيهًا، ثم هبط بنحو 11 جنيهًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجّل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 85 جنيهًا وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 95 و97  جنيهًا وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 85 جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95و97 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 95 جنيهًا بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 105و110 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 95 و100 جنيه للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 100 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 16 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 100  و105 جنيهات.

سعر البانيه: بين 220 و230 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 60  و65 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

دواجن بيضاء

