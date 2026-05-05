ارتفاع جديد في أسعار الدولار ختام اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاعا جديدا بختام التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر مقتربا من مستوى الـ 54 جنيها.

سعر الدولار في بنك نكست 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.71 جنيه للشراء و53.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.69 جنيه للشراء و53.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في في بنك مصر 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار في ميد بنك 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف التحد 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 53.66 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 53.65 جنيه للشراء و53,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 53.65 جنيه للشراء و53,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 53.65 جنيه للشراء و53,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 53.65 جنيه للشراء و53,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 53.63 جنيه للشراء و53,73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.