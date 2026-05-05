زاد 19 قرشًا .. تفاصيل سعر الدولار مساء اليوم في البنوك

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع انتهاء تعاملات العملة الأجنبية في البنوك مساء اليوم الثلاثاء 5-5-2026

الدولار يصعد

وارتفع سعر الدولار في معظم البنوك مقدار 19 قرشا في المتوسط بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الدولار اليوم

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار 53.66 جنيها .

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.66 جنيها للشراء و 53.76 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل اقل سعر دولار 53.57 جنيها للشراء و 53.67 جنيها للبيع في الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.63 جنيها للشراء و53.73 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

وصل ثالث أقل سعر 53.65 جنيها للشراء و 53.75 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،الأهلي الكويتي، البركة، المصري لتنمية الصادرات"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.66 جنيها للشراء و 53.76 جنيها للبيع في بمنوك " المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 53.76 جنيها للشراء و 53.767جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري،العربي الافريقي الدولي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.68 جنيها للشراء و 53.78 جنيها للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي الأول HSBC".

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار 53.75 جنيها للشراء و 53.85 جنيها للبيع في بنك نكست

وصل ثاني أعلي سعر دولار 53.71 جنيها للشراء و 53,81 جنيها للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي.