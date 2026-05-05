قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: لن نتسامح مع أية محاولات إيرانية لزعزعة استقرار بريطانيا
تفاصيل تورط إثيوبيا في قصف مطار الخرطوم الدولي
التأمينات تنفي التعطل التام للسيستم الإلكتروني
هل ترث المرأة شقة الزوجية كاملة بعد وفاة زوجها دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يوضح
جمعت تبرعات بـ 4 ملايين جنيه .. القصة الكاملة لـ دنيا فؤاد مدعية السرطان من التعاطف إلى الاتهام
رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
19 ألف وحدة من الإسكان لمحدودي الدخل.. تفاصيل
التضامن : أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة
بعد حادث حكام الزمالك وسموحة على طريق إسكندرية | تطور مثير في موعد المباراة
العربية اتطبقت.. تعرض طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث دون اصابات
منحة التموين مستمرة.. حقيقة وقف دعم 1600 جنيه في مايو
وزير الخارجية: نتطلع للعمل مع الحكومة الهولندية الجديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زاد 19 قرشًا .. تفاصيل سعر الدولار مساء اليوم في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع انتهاء تعاملات العملة الأجنبية في البنوك مساء اليوم الثلاثاء 5-5-2026

الدولار يصعد

وارتفع سعر الدولار في معظم البنوك مقدار 19 قرشا في المتوسط بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار 53.66 جنيها .

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.66 جنيها للشراء و 53.76 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وسجل اقل سعر دولار 53.57 جنيها للشراء و 53.67 جنيها للبيع في الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.63 جنيها للشراء و53.73 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

وصل ثالث أقل سعر 53.65 جنيها للشراء و 53.75 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،الأهلي الكويتي، البركة، المصري لتنمية الصادرات"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.66 جنيها للشراء و 53.76 جنيها للبيع في بمنوك " المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 53.76 جنيها للشراء و 53.767جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري،العربي الافريقي الدولي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.68 جنيها للشراء و 53.78 جنيها للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي الأول HSBC".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار 53.75 جنيها للشراء و 53.85 جنيها للبيع في بنك نكست

وصل ثاني أعلي سعر دولار 53.71 جنيها للشراء و 53,81 جنيها للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي.

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز ينتظر تعثر الزمالك..سيناريو وحيد يبقيه في سباق التتويج بالدوري قبل لقاء سيراميكا

الاهلي

تشكيل فريق الأهلي لمواجهة إنبي في بطولة الدوري

بيراميدز

ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

بالصور

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد