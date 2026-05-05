ارتفاع سعر الدولار في مصر بمستهل تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم ليقترب من 54 جنيها.
ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.
أعلى سعر لشراء الدولار في مصر
زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
53.75جنيه للشراء.
53.85جنيه للبيع.
قفز سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:
53.75جنيه للشراء.
53.85جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:
53.75جنيه للشراء.
53.85جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:
53.75جنيه للشراء.
53.85جنيه للبيع.
صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل:
53.75جنيه للشراء.
53.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو:
53.72جنيه للشراء
53.82جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:
53.70جنيه للشراء.
53.80 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:
53.70جنيه للشراء
53.80 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:
53.68 جنيه للشراء.
53.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في التنمية الصناعية نحو:
53.67جنيه للشراء
53.77 جنيه للبيع
صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل:
53.50 جنيه للشراء
53.60 جنيه للبيع
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الكويت الوطني لنحو:
53.50 جنيه للشراء.
53.60 جنيه للبيع.
زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي ليسجل:
53.48 جنيه للشراء.
53.58 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:
53.48جنيه للشراء.
53.58جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:
53.48جنيه للشراء.
53.58جنيه للبيع.
زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:
53.45جنيه للشراء.
53.55 جنيه للبيع.
أقل سعر لبيع الدولار في مصر
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني عند:
53.38جنيه للشراء.
53.48جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل:
53.46جنيه للشراء.
53.60 جنبه للبيع.
53.70جنيه للبيع
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
53.65 جنيه.