سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات الثلاثاء

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 53.48جنيه.

سعر البيع: 53.58 جنيه.



وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 38.25 جنيه.

سعر البيع: 38.48 جنيه.



وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 39.42 جنيه.

سعر البيع: 39.34 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 62.47 جنيه.

سعر البيع: 62.66 جنيه.



سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 72.29جنيه.

سعر البيع: 72.53 جنيه.



وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 68.17جنيه.

سعر البيع: 68.38 جنيه.



سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري

سعر الشراء: 8.35 جنيه.

سعر البيع: 8.38 جنيه.



سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 5.74 جنيه.

سعر البيع: 5.77 جنيه.



سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 5.76 جنيه.

سعر البيع: 5.77 جنيه.



أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الثلاثاء

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 7.82جنيه.

سعر البيع: 7.84جنيه.



وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 34 جنيه.

سعر البيع: 34.09 جنيه.

