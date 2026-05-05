سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-5-2026 .. آخر تحديث

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 وسط حالة من الاستقرار، وذلك بعد موجة ارتفاعات سجلها مع بداية هذا الأسبوع، حيث تجاوز حاجز 53 جنيهًا في أغلب البنوك، مقتربًا من مستوى 54 جنيهًا.

واستقر الدولار اليوم داخل البنوك، مع تراجعات طفيفة ومتباينة بين بنك وآخر، لم تتجاوز في مجملها 10 قروش.

ويعكس استقرار سعر الدولار اليوم حالة ترقب داخل السوق، كما أنه يثير التساؤلات حول استمرار الدولار في التحرك بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة لا تتجاوز 10 قروش، أم سيواصل الدولار صعوده ويكسر حاجز 54 جنيهًا، أم يعاود الانخفاض مرة أخرى؟.

ووفقاً لآخر تحديث في البنوك اليوم فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كالتالي:

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في اتش اس بى سى HSBC نحو 53.529 جنيه للشراء و53.631 جنيه للبيع.

وسجل في بنك مصر نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

كما سجل في QNB الأهلي نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

وبلغ في البنك الأهلي المصري نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

وبلغ في بنك الإسكندرية نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

وسجل في المصرف العربي الدولي نحو 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك المركزي المصري نحو 53.46 جنيه للشراء و53.599 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك البركة نحو 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

وسجل في كريدي أجريكول نحو 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

وبلغ في بنك الكويت الوطني NBK نحو 53.43 جنيه للشراء و53.53 جنيه للبيع.

فيما سجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 53.35 جنيه للشراء.