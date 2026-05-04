تراجع في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 4 مايو

تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 4 مايو في مستهل تعاملات البنوك، حيث سجل تراجعا 10 قروش للشراء والبيع عن ختام تعاملات الأمس.

وسجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي حيث بلغ 53,59 للشراء .

سعر الدولار اليوم في البنوك

أظهرت بيانات البنوك في مصر تقاربًا كبيرًا في أسعار الدولار، مع اختلافات طفيفة بين بنك وآخر، حيث سجلت الأسعار الآتية…

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر: 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.



وبلغ سعر صرف الدولار في بنك القاهرة: 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 53.52 جنيهًا للشراء، و53.62 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك البركة: 53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.59 جنيه للشراء، و53.69 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.