السعودية تفعل منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة الحجاج عبر منصة نسك مسار

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تفعيل منظومتها الرقمية المتكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل وصولهم إلى المملكة، وذلك عبر منصة "نسك مسار" التي تعد حلقة وصل رقمية تربط بين إجراءات التعاقد، والأعمال التشغيلية والميدانية، ومعالجة التأشيرات، ضمن بنية تقنية موحدة تعكس اتساع نطاق التحول الرقمي في خدمات الحج، وارتباطه المباشر بجاهزية الرحلة منذ مراحلها الأولى.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أن منصة "نسك مسار" تتيح إتمام كافة الإجراءات المرتبطة بالحج، بما يسهم في اختصار الوقت، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز دقة المتابعة قبل وصول الحجاج، من خلال قنوات رقمية معتمدة تمكن من استكمال المتطلبات بشكل منظم ومبكر.

واعتمدت وزارة الحج والعمرة خارطة زمنية رقمية واضحة عبر المنصة، تبدأ من إتاحة بيانات المخيمات والتحويل إلى المحفظة الإلكترونية، مرورا بمرحلة التعاقدات ورفع بيانات الحجاج وتكوين المجموعات، وصولا إلى إصدار التأشيرات واستكمال بيانات الاستعداد المسبق قبل بدء وصول ضيوف الرحمن.