السفارة المصرية في باريس: استكمال إجراءات نقل جثمان هاني شاكر إلى مصر

قامت السفارة المصرية في باريس، بالتعاون مع القنصلية العامة، صباح اليوم الاثنين، باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة مع السلطات الفرنسية لنقل جثمان هاني شاكر من مستشفى فوش في الدائرة السادسة عشرة بالعاصمة الفرنسية إلى القاهرة، وذلك عقب وفاته أمس الأحد إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

ومن المقرر أن يصل جثمان الراحل إلى القاهرة مساء غد الثلاثاء على متن إحدى رحلات مصر للطيران، بعد الانتهاء من جميع التصاريح الرسمية والترتيبات اللوجستية الخاصة بعملية النقل.

وتوفي الفنان هاني شاكر، في باريس، على أثر وعكة صحية أدت لتدهور حالته و دخولة الرعاية المركزة، و ثم فارق الحياة، أمس الأحد.