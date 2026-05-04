5 تحذيرات.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة سموحة؟

يختتم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة سموحة غدا ، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس، الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني لاعبيه ، بضرورة التركيز وغلق ملف مباراة القمة الأخيرة، وشدد على أهمية بذل أقصى جهد للفوز في مباراة سموحة وقطع خطوة نحو التتويج بلقب الدوري.

ووجه معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي الفريق بضرورة التركيز خلال مباراة سموحة لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط هامة في مشوار استعادة لقب بطولة الدوري.

وطالب معتمد جمال لاعبي الفريق بضرورة التركيز على مباراة سموحة فقط وتجاهل خسارة لقاء القمة رقم 132 أمام الأهلي.

كما حذر معتمد جمال نجوم فريق الزمالك من التراخي والتهاون في الآداء أمام سموحة.

وطالب معتمد جمال أيضا بضرورة الإلتزام بالتوازن بين الأداء الهجومي والإلتزام الدفاعي لتفادي استقبال شباك الفارس الأبيض أية أهداف.