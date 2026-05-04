عفت نصار: الزمالك كان الأفضل أمام الأهلي رغم الخسارة

أكد عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، أن خسارة الفريق لبعض النقاط السهلة في الدوري أثرت بشكل واضح على موقفه في المنافسة هذا الموسم.

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، المذاع على قناة "CBC": "مباراة القمة كانت بثلاث نقاط فقط مثلها مثل أي مباراة أخرى، لكن لم يكن مقبولًا أن يخسر الزمالك 5 نقاط أمام إنبي، سواء بالخسارة أو التعادل. كما أن التشكيل في تلك المباراة لم يكن موفقًا، وكان يجب الدفع بكامل القوة الضاربة".

وأضاف: "المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم قوية وممتعة، لكن الزمالك يحتاج إلى الحسم في المباريات المقبلة. مواجهة سموحة ليست سهلة، لكنها في متناول الزمالك، خاصة مع امتلاكه أفضلية نسبية".

وتابع: "في مباراة القمة، لو نجح الزمالك في استغلال الفرصتين اللتين أتيحتا له، لتغيرت النتيجة تمامًا. كنت أتوقع أن الفريق الذي يسجل أولًا سيفوز، ورغم أن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته، فإن الزمالك كان الأكثر استحواذًا وتحكمًا في الكرة."

وأشار إلى أهمية دعم الفريق في البطولة الإفريقية، قائلًا: "أتمنى من الجميع مساندة الزمالك في بطولة الكونفدرالية، فمواجهة اتحاد العاصمة ليست سهلة، لكن الأفضلية تبقى للزمالك، خاصة مع إقامة مباراة الإياب في مصر. وغالبًا ما تتعرض الفرق العربية لهزة بعد التتويج بالبطولات، وقد يحدث ذلك مع الفريق الجزائري".

وعن حسام عبد المجيد، أوضح: "لا بد أن يشارك في المباراة المقبلة، لأنه عنصر أساسي، وعدم الدفع به قد يؤثر عليه في باقي الموسم. كما يجب أن يتولى تنفيذ ركلات الجزاء اللاعب الأكثر خبرة داخل الفريق".

وأضاف: "حسام عبد المجيد يمتلك إمكانيات كبيرة، وسيكون له دور مهم مع الزمالك محليًا، كما أن لديه فرصة قوية للاحتراف في أوروبا مستقبلًا."

واختتم نصار تصريحاته قائلًا: "دوافع الأهلي في مباراة القمة كانت كبيرة، لأنه في حال الخسارة كان من الممكن الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين. ورغم الهزيمة، أرى أن الزمالك كان الأفضل في المباراة، ولو سجل أهدافه لتغيرت الأمور بشكل كبير".