19 ألف وحدة سكنية.. فئات يمكنها التقديم للحصول على شقة بسكن لكل المصريين

قال المهندس كمال بهجت، مساعد وزير الإسكان لشؤون الإسكان الاجتماعي، إن طرح نحو 19 ألف وحدة سكنية يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد على وحدات محدودي الدخل.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا على هذا النوع من الإسكان، ما دفع وزارة الإسكان إلى تبني آليات جديدة، من بينها إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن الفكرة تقوم على إتاحة أراضٍ للمطورين بأسعار تقترب من التكلفة، قد تصل إلى نحو 1200 جنيه للمتر في بعض المواقع المميزة، على أن يلتزم المطورون ببناء وحدات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل على 80% من مساحة الأرض، مقابل استغلال النسبة المتبقية (20%) في أنشطة استثمارية أو تجارية تحقق لهم عائدًا.

وأشار إلى أن تعريف محدودي الدخل، وفق آخر تعديل، يشمل الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 15 ألف جنيه للأعزب، و19 ألف جنيه للأسرة، مؤكدًا أن هذا الحد يمثل سقفًا أقصى للاستحقاق.

وأكد بهجت أن الدولة تقدم حزمة من التيسيرات للمطورين، من بينها توصيل المرافق الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، إلى حدود الأراضي، بما يسهم في تقليل التكلفة وتسريع وتيرة التنفيذ.

ولفت إلى أنه تم اختيار المدن التي تشهد أعلى معدلات طلب، بناءً على بيانات المتقدمين في الطروحات السابقة، حيث تصدرت القائمة مدن حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، والسادات، وأكتوبر الجديدة، إلى جانب مدن في صعيد مصر مثل سوهاج وأسيوط.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين في الفترات الماضية بلغ نحو 57 ألف مواطن، وهو ما يعكس حجم الطلب المتزايد على وحدات الإسكان الاجتماعي.