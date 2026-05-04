دعاء الشفاء من المرض مكتوب.. أفضل الأدعية للمريض من السنة النبوية

دعاء الشفاء هو أفضل ما يلجأ له المسلم عند المرض أو التعب، فهو باب من أبواب الرجاء والتوكل على الله، و دعاء الشفاء وسيلة لطلب الرحمة ورفع البلاء، ويبحث كثيرون عن أدعية الشفاء من السنة النبوية، لما فيها من طمأنينة للنفس وقوة في الإيمان، خاصة مع اليقين بأن الله هو الشافي وحده، وفي السطور التالية نعرض أفضل أدعية الشفاء، وفضل الدعاء للمريض. 

ماذا كان يفعل النبي إذا أصابه مرض؟

وفي السياق، كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن فعل النبي إذا مرض مستشهدا بحديث ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها.

وقال الدكتور علي جمعة، في منشور له سابق على صفحته الرسمية عبر فيس بوك، أنه جاء فى كتاب الشمائل الشريفة - للإمام جلال الدين السيوطي - وشرح الإمام المناوي إن السيدة عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: « كانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَات وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ».

فضل الدعاء للمريض بالشفاء

وفي السياق، قالت دار الافتاء، إن الشرع الشريف حث على دعاء المسلم لأخيه المريض عند زيارته، فالدعاء لشخص مريض بالشفاء العاجل من أعظم صور التكافل والتراحم بين الناس. 

وأكدت الإفتاء أن دعاء الشفاء للمريض هو عبادة يؤجر عليها الداعي قبل المريض، فعندما يرفع الإنسان يديه طالبا الشفاء لغيره، فإنه يجمع بين الرحمة والإيمان، ويؤكد ثقته بقدرة الله على رد العافية وتبديل الحال في لحظة.

أدعية الشفاء

يستحب للمريض أن يقول دعاء الشفاء ومن أفضل صيغ الدعاء في هذه الحالة أن يقول المؤمن:

  • اللهم رب الناس أذهب البأس، واشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا.
  • اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، شفاءً عاجلًا غير آجل، وارفع عنهم البلاء يا رب العالمين.
  • أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
  • اللهم إنا نسألك من لطفك ورحمتك ما تغيث به قلوبنا، وتشفي به أجسادنا.
  • اللهم اجعل ما أصابنا كفارةً لنا ورفعةً في درجاتنا، وارزقنا الصبر والرضا.

دعاء الشفاء مستجاب

1- «أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير».

2- «إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

3- «اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».

4- «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

5- «الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين».

أدعية الشفاء من السنة النبوية

6- «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

7- «اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الذي لا يُضام، واكلأه في الليل وفي النهار، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين».

8- «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، اللهمّ إنّا نسألك بكلّ اسمٍ لك أن تشفيه، يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».

9- «يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

10- «اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين».

