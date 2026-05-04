تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة.. ماذا قال؟

شاركت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.

ظهرت أصالة بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود وأكمام طويلة باللون الأبيض واتسم التصميم بالبساطة وعدم المبالغة.

ومن الناحية الجمالية، بدت أصالة بخصلات شعرها الكيرلي المنسدله، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

تعليق ناقد موضة على فستان أصالة



علق ناقد الموضة حكسم شاهين على فستان أصالة قائلا:" اول شئ لون الشعر الجديد ، ماحبيت ابداً و بالفديوهات طالع سيء اكثر.



وتابع:"و بخصوص الفستان كثير حلو فيه شوية دراما شوية غموض شوية غرابة و هذا المكس لابقلها، بس يلي كثير زعجني على قد ماعاملة اديت للصورة طالعه و كانها مرسومة ، أما المكياج حلو ، المجوهرات حلوين."