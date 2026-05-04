قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل ما تشتري آيفون.. أسعار الضريبة والرسوم الجمركية الجديدة
1.5 مليون يورو تنعش خزينة الأهلي.. برشلونة يقرر تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم
حادث في خليج عمان.. إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة
الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة وتحذر من ظاهرتين
حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا للمأمومين.. هل يجوز شرعا وما ضوابطه؟
استقالة مجلس إدارة الوداد الرياضي تمهيدا لمرحلة جديدة
مسؤول أمريكي: مشروع ترامب الجديد ينظم الملاحة في مضيق هرمز دون مرافقة عسكرية
حادث مروع على الطريق الأوسطي باتجاه حدائق أكتوبر وسقوط ضحايا.. صور
هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة
ليندسي جراهام: نؤيد خطوة ترامب لضمان حرية الملاحة في هرمز
مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه
عمر كمال ينعى هاني شاكر: تشرفت إني لحنت لك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليندسي جراهام: نؤيد خطوة ترامب لضمان حرية الملاحة في هرمز

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

علق السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام على عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخراج سفن عالقة في مضيق هرمز.

وقال جراهام في تصريح صحفي إنه “يؤيد تمامًا قرار الرئيس الأمريكي الرامي إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز”.

كما وجه جراهام انتقادات إلى طهران، متهمًا إياها بـ“المماطلة في المفاوضات”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء عملية جديدة تحمل اسم "مشروع الحرية" صباح الاثنين، بهدف تأمين مرور السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالنزاع مع إيران وتأثيره على الملاحة الدولية.

وأوضح ترامب أن عددا من الدول، التي لا ترتبط مباشرة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت دعماً أمريكياً لمساعدة سفنها المحتجزة في المضيق، مشيراً إلى أن هذه السفن تُعد أطرافاً محايدة تضررت من الظروف الراهنة.

وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل على مرافقة السفن عبر الممرات المائية المتأثرة، لضمان خروجها بشكل آمن واستئناف أنشطتها التجارية دون عوائق، مضيفاً أن التعليمات صدرت للجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لحماية السفن وأطقمها.

وبين أن العملية تحمل أبعاداً إنسانية، حيث تعاني بعض السفن من نقص في الإمدادات الأساسية، ما يجعل التدخل ضرورياً لضمان سلامة الأفراد على متنها.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف حدة التوتر وإظهار حسن النوايا بين الأطراف المتنازعة.

وفي السياق ذاته، كشف ترامب عن وجود مؤشرات إيجابية في المحادثات الجارية مع إيران، معرباً عن أمله في أن تفضي إلى نتائج تخدم استقرار المنطقة.

واختتم بتحذير واضح من أي محاولة لعرقلة العملية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتعامل بحزم مع أي تدخل يهدد تنفيذ هذه المهمة.

السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام ليندسي جراهام سفن عالقة في مضيق هرمز مضيق هرمز مشروع الحرية دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

دنيا فؤاد

جمعت 4 ملايين جنيه.. فتاة تدعي المرض بالسرطان والتقارير الطبية تفجر مفاجأة.. القصة كاملة

الفنان هاني شاكر وزوجته

زوجة هاني شاكر تبكي على الهواء: «لا يمكن أكمل حياتي بدونه»

موعد تحسن حالة الطقس

موعد تحسن حالة الطقس في مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

منتدى اعلام اكتوبر في نسخته الأولى بعنوان "ريادة الأعمال لطلاب الإعلام"

تكريم رموز الصحافة والإعلام في كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر.. صور

القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الريفية ببني سويف

القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الريفية ببني سويف

جامعة العاصمة

ملتقى الاقتصاد المنزلي لجامعة العاصمة: استراتيجيات مبتكرة لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد