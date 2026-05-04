حوادث

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

ندى سويفى

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم، بعدما دهسته سيارة نقل ثقيل “تريلا” بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.


مصرع شاب دهسته تريلا في المنيب


تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس ووجود متوفى بأحد شوارع منطقة المنيب، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.


وبالفحص، تبين مصرع شاب في الحال إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة نقل تريلا، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.


وقال عدد من الأهالي وشهود العيان إن الشاب كان يقف رفقة أحد أصدقائه قبل وقوع الحادث بلحظات، مشيرين إلى أن صديقه كان يمازحه ودفعه بشكل مفاجئ ناحية الطريق، ليتزامن ذلك مع مرور سيارة النقل التي دهسته.


وأضاف الأهالي أن الحادث تسبب في حالة من الانهيار والبكاء بين أسرة الشاب وأصدقائه، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة، وبدأت في تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من تفاصيلها.


وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

