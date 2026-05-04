حسام حسن يراقب زيكو وظهير طلائع الجيش قبل حسم القائمة النهائية لكأس العالم

أكد الإعلامي خالد الغندور أن حسام حسن معجب بمستوى مصطفى زيكو لاعب بيراميدز والذي يقدم أداء جيدا مع فريقه خلال المباريات الماضية بالدوري.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامجه ستاد المحور: حسام حسن أيضاً يتابع خالد عوض ظهير أيمن طلائع الجيش وطلب من الجهاز الفني الاستمرار في متابعة زيكو وعوض خلال المباريات المقبلة.

واختتم الغندور، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن، مستمران في متابعة جميع اللاعبين، لكن ضم زيكو وخالد عوض للقائمة النهائية في كأس العالم يتوقف على مستواهما في المباريات المقبلة، وقرار المدير الفني النهائي والعناصر الموجودة في مراكزهما.