ثلاثي الزمالك ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر مواليد 2009 استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا



أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها في المغرب 13 مايو الحالي.

وضمت قائمة المنتخب 26 لاعبًا، منهم 3 لاعبين من الزمالك وهم :

- مالك عمرو "حارس مرمى"

- ⁠أحمد صفوت "صانع ألعاب"

- ⁠أدهم محمد حسيب "مهاجم"

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر إلى المغرب يوم 8 مايو الحالي، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 13 من الشهر نفسه.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بأمم أفريقيا بصحبة منتخبات، المغرب، وتونس وإثيوبيا.