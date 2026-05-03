وصول دفعة جديدة من المصابين| مصر تكثف جهودها الإنسانية لدعم قطاع غزة.. تفاصيل

قال كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وصلت إلى المعبر قادمة من داخل قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الفرق الطبية وأطقم الإسعاف تقوم، داخل المنطقة المخصصة للحجر الصحي، بفرز وتصنيف الحالات، تمهيدًا لنقلها إلى المستشفيات المصرية، سواء في محافظة شمال سيناء أو خارجها، وفقًا لطبيعة كل حالة.

وأضاف أن الدفعة تضم أعدادًا من الجرحى والمرضى من مختلف الفئات العمرية، بينهم كبار السن وشباب، وتشمل إصابات متنوعة مثل الكسور، إلى جانب حالات مرضية كالأورام، حيث يتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات متخصصة خارج المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أن وصول هذه الدفعة يمثل بداية رحلة علاج جديدة لهؤلاء المرضى والجرحى، في ظل تضرر جزء كبير من البنية الصحية في قطاع غزة نتيجة الحرب التي استمرت لأكثر من عامين.

وفي سياق متصل، لفت إلى استمرار تدفق الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى ساحة معبر كرم أبو سالم، حيث قامت بعض الشاحنات بتفريغ حمولتها، فيما تواصل أخرى الوصول تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.

وبيّن أن هذه المساعدات تُنقل إلى داخل القطاع عبر الجهات الأممية المختصة، التي تتولى بدورها عملية التوزيع على السكان.

وأكد أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الجهات المصرية المختلفة في هذا الإطار، ضمن التزام مصر بالبروتوكول الإنساني، مشيرًا إلى تصريحات صادرة عن جهات رسمية في غزة تفيد بأن نحو 95% من سكان القطاع يعتمدون على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية والغذائية.