5 أسباب تدفع بربحية مصر للألومنيوم لـ 10.4 مليار جنيه في 9 أشهر.. تفاصيل

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها الشركة بنسبة 6%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2025-2026.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، تحفيق صافي ربح بلغ 10.44 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 9.89 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأوضحت شركة مصر للألومنيوم نمو إيراداتها خلال الفترة الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 36.73 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 32.06 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

نتائج أعمال مصر للألومنيوم

وقالت مصر للالومنيوم، إنها اتبعت عدة محاور استراتيجية لتحقيق أداء و مؤشرات مالية قوية خلال الفترة من يوليو 2025 حتي مارس 2026 منها:

استراتيجيات التسعير: إجراء مراجعة شاملة لسياسات التسعير لتتماشى مع التغيرات العالمية، والاعتماد على "التسعير الديناميكي" لتحقيق أقصى استفادة من فروق الأسعار مع الحفاظ على الحصة السوقية.

إدارة الاستيراد والتصدير: تحسين العمليات من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين، والتركيز على الأسواق ذات الطلب المرتفع، وفتح أسواق خارجية جديدة.

إدارة المواد الخام: اعتماد إستراتيجيات جديدة ومبتكرة لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع.

التحكم في التكاليف: تنفيذ خطة صارمة للتحكم في التكاليف التشغيلية، شملت إعادة هيكلة العمليات الداخلية وزيادة كفاءة استخدام الموارد.

المرونة مع التحديات: القدرة على التكيف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، واستغلال الفرص الناشئة بمرونة عالية.



مستهدفات الشركة

وتستهدف شركة مصر للألومنيوم تحقيق صافي ربح نحو 11.157 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

واعتمدت شركة مصر للألومنيوم الموازنة الاستثمارية بقيمة 3.6 مليار جنيه، سيتم تمويلها ذاتياً بالكامل.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم شركة مصر للألومنيوم في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك وشركات تأمين وأفراد).