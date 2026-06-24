طريقة عمل العاشوراء الكريمي .. قوام غني وطعم مُميز زي المحلات

مع الاحتفال بالعاشوراء، تبحث الكثير من ربات البيوت عن أفضل طريقة لتحضير العاشوراء بقوام كريمي ومذاق غني يشبه المحلات.

وتُعد وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي من أشهر الوصفات التي لاقت رواجًا كبيرًا، بفضل اعتمادها على مكونات تمنح الطبق قوامًا ناعمًا وطعمًا شهيًا.

طريقة عمل العاشوراء

طريقة عمل العاشوراء

مقادير العاشوراء :

نصف كيلو قمح بليلة منقوع ومسلوق.

2 كيلو لبن.

كوب ونصف سكر أو حسب الرغبة.

5 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة كريم شانتيه بودر.

ملعقة كبيرة قشطة بلدي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة مستكة مطحونة (اختياري).

للتزيين

مكسرات مشكلة.

زبيب.

جوز هند.

قرفة مطحونة.

طريقة عمل العاشوراء

طريقة عمل العاشوراء الكريمي:

ـ تبدأ الوصفة بغسل القمح جيدًا ثم نقعه في الماء المغلي طوال الليل، وبعد ذلك يُسلق حتى تتفتح الحبات وتصبح طرية تمامًا.

ـ وفي وعاء منفصل، يُخلط نصف مقدار اللبن البارد مع النشا والكريم شانتيه والقشطة والفانيليا والمستكة حتى تتجانس المكونات بالكامل.

ـ يُوضع باقي اللبن على النار مع السكر حتى يبدأ في الغليان، ثم يُضاف القمح المسلوق.

طريقة عمل العاشوراء

ـ بعد ذلك يُضاف خليط اللبن والنشا تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كثيفًا وناعمًا.

ـ تُرفع العاشوراء من على النار وتُوزع في أطباق التقديم، ثم تُزين بالمكسرات والزبيب وجوز الهند حسب الرغبة، وتُترك حتى تبرد قبل وضعها في الثلاجة وتقديمها باردة.

طريقة عمل العاشوراء

سر نجاح العاشوراء الكريمية

يكمن السر في إضافة الكريم شانتيه البودر مع النشا، حيث يساعدان على الحصول على قوام متماسك وكريمي، بالإضافة إلى القشطة التي تمنح الوصفة مذاقًا غنيًا ومميزًا يجعلها أقرب إلى العاشوراء الجاهزة في محلات الحلويات.