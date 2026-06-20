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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كله بهاريز .. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

ورق العنب
ورق العنب
اسماء محمد

يعد طاجن ورق العنب بالكوارع من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ويمكن تقديمها في العزومات.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج “على قد الإيد”، على قناة “سي بي سي سفرة”.

المقادير

 ورق عنب

 أرز

 كوارع مسلوقة مخلية

شوربة الكوارع

 عصير طماطم

 ثوم مفروم

 شبت

 بقدونس

 كزبرة خضراء

 بصل مفروم

 صلصة طماطم

 فلفل حار مفروم

سمنة

 بهارات

 ملح

 فلفل اسود

طريقة طاجن ورق عنب بالكوارع

في حلة بها زيت شوحي البصل ورشي الملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والخضرة والأرز.

أضيفي الفلفل الحار المفروم والثوم والبهارات حسب الرغبة ويقلب كل الخليط.

احشى ورق العنب بخليط الأرز ورصيه فى طاجن وضعي على الوجه الكوارع المخلية.

ورق العنب

اخلطى الشوربة مع الصلصة والملح والفلفل الأسود والزيت حسب الحاجة، ثم خليط الشوربة على الوجه ويسقى به المحشي.

ضعيه في الفرن الساخن حتى تمام النضج ويقدم طاجن ورق العنب بالكوارع.

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كله بهاريز .. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

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