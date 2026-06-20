سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

أثار تراجع أسعار النفط العالمية عقب انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية تساؤلات واسعة بشأن إمكانية إعادة النظر في أسعار البنزين والوقود محليًا، خاصة مع انخفاض خام برنت من المستويات المرتفعة التي سجلها خلال فترة الحرب والتي تجاوزت حاجز 120 دولارًا للبرميل .



وبينما تتزايد المطالب بمراجعة الأسعار، يرى خبراء أن الحكومة قد تفضل الإبقاء على الأسعار الحالية، اعتمادًا على متوسط تكلفة الاستيراد وحركة الأسعار خلال الأشهر الماضية، وليس على السعر الفوري للنفط .











ويستعرض هذا التقرير تفاصيل تحركات أسعار النفط العالمية، وأسعار الوقود الحالية في مصر، والأسباب التي تجعل تراجع النفط عالميًا لا ينعكس فورًا على الأسعار المحلية، إلى جانب نصائح لترشيد الاستهلاك.

أسعار النفط العالمية بعد انتهاء الحرب

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية، إذ قفز خام برنت متجاوزًا مستوى 120 دولارًا للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، قبل أن يتراجع مجددًا عقب الاتفاق بين واشنطن وطهران ووقف العمليات العسكرية .



واختتم خام برنت تعاملات الأسبوع عند مستوى 80.57 دولارًا للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 77.54 دولارًا للبرميل .



وجاء هذا الانخفاض بعدما أفادت تقارير بأن عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية أبدوا استعدادهم

للتفاوض مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بشأن إنهاء النزاع .

أسعار الوقود الحالية في مصر

شهدت أسعار الوقود في مصر استقرارًا اليوم عند المستويات المعلنة رسميًا بعد آخر زيادة أقرتها وزارة البترول، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال الفترة الماضية، وجاءت أسعار البنزين والسولار المطبقة حاليًا على النحو التالي:

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر

20.75 جنيه للتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر

22.25 جنيه للتر بنزين 95: 24.00 جنيهًا للتر

24.00 جنيهًا للتر السولار: 20.50 جنيه للتر

20.50 جنيه للتر الكيروسين: 20.50 جنيه للتر

20.50 جنيه للتر أنبوبة البوتاجاز المنزلية: 275 جنيهًا

275 جنيهًا أسطوانة الغاز التجاري: 550 جنيهًا



وتواصل محطات الوقود على مستوى الجمهورية العمل بهذه الأسعار المعتمدة، كما استقرت أسعار أسطوانات الغاز، حيث سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا، وبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 25 كجم نحو 550 جنيهًا، وسجل سعر غاز تموين السيارات نحو 13 جنيهًا للمتر .

لماذا لا ينعكس تراجع النفط عالميًا على الأسعار المحلية؟

يرى خبراء الاقتصاد أن تراجع أسعار النفط العالمية لا ينعكس فورًا على أسعار الوقود في مصر لعدة أسباب رئيسية:

متوسط التكلفة وليس السعر الفوري: تعتمد الحكومة في تسعير الوقود على متوسط تكلفة الاستيراد وحركة الأسعار خلال أشهر، وليس على السعر الفوري للنفط، حيث أن عقود الاستيراد غالبًا ما تكون طويلة الأجل وبأسعار متفق عليها مسبقًا .

تكاليف الشحن والتأمين: رغم تراجع أسعار النفط الخام، إلا أن تكاليف الشحن والتأمين البحري لا تزال مرتفعة نتيجة المخاطر الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، مما يضيف أعباء إضافية على تكلفة الاستيراد.

كيف يتم تسعير الوقود في مصر؟

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر في قراراتها الربع سنوية بتعديل أسعار الوقود على ثلاثة عوامل رئيسية تحدد المعادلة السعرية:

السعر العالمي لبرميل خام برنت: التغيرات في أسعار النفط العالمية في الأسواق الدولية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: تكلفة تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المنتجات البترولية.

أعباء التداول والنقل: تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع والشحن الداخلي والخارجي.

وقد تقرر اللجنة في اجتماعها المقبل خفض أسعار البنزين إذا توافرت العوامل المهيأة لذلك.



نصائح مهمة لترشيد استهلاك الوقود

مع استقرار أسعار البنزين والسولار، يظل ترشيد استهلاك الوقود من الأمور التي تساعد أصحاب السيارات على تقليل النفقات اليومية وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام المركباتK ومن أبرز الممارسات التي ينصح باتباعها: