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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد التحديث..أسعار البنزين اليوم الأحد

البنزين
البنزين
أمل مجدى

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار البنزين والسولار خاصة أصحاب المركبات والسائقون والعاملون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

أسعار البنزين والسولار

زادت أسعار البنزين والسولار في مصر في شهر مارس الماضي، بسبب ظروف الحرب الإيرانية الأمريكية.

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 

وحددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.75 جنيه للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه. 

أسعار البنزين والسولار اليوم 

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر البنزين 95: 24 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر

سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

بينما جاءت أسعار أسطوانة البوتاجاز على النحو التالي..

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

أسعار أسطوانة البوتاجاز و غاز السيارات


سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا. أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

ارتفعت أسعار البنزين خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت وزارة البترول، أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.

موعد اجتماع لجنة التسعير القادم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، مشيرةً إلى أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر فيها قبل ذلك الموعد.

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