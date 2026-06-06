وزير البترول: التوسع بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير قطاع التعدين والمعادن

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول مستقبل الطاقة ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وأكد وزير البترول أن مصر تنفذ رؤية متكاملة لقطاع الطاقة ترتكز على تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، بالتوازي مع تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة في مجالات الغاز الطبيعي وتكرير البترول والتخزين والنقل.

وأوضح وزير البترول أن الدولة تواصل جهودها لزيادة إنتاج البترول والغاز من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الاكتشافات، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويلبي الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.

وأضاف أن مصر تعمل بالتوازي على تعظيم القيمة المضافة لمواردها الطبيعية عبر التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الطاقة تشمل التوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستخدام، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتطوير قطاع التعدين والمعادن الاستراتيجية الداعمة للتحول الطاقي.

وأشار وزير البترول إلى أن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير يعتمد على زيادة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية عبر الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.