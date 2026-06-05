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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: زيادة الإنتاج أولوية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض بمنتدى سان بطرسبرج استراتيجية مصر للطاقة والتعدين
وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض بمنتدى سان بطرسبرج استراتيجية مصر للطاقة والتعدين
أمل مجدى

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استراتيجية مصر في قطاعي الطاقة والتعدين، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بروسيا، مؤكداً أن زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر بمثابة محاور أساسية في استراتيجية الدولة لدعم أمن الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتطورة في مجال الغاز الطبيعي، تشمل مجمعي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، بما يتيح الاستفادة من الاكتشافات والموارد الغازية بالمنطقة وإعادة تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، مشيراً إلى أهمية الشراكة والتعاون مع قبرص والشركاء المستثمرين في الحقول القبرصية لتحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز بشرق المتوسط والبنية التحتية المصرية.

وأكد الوزير أن قطاع التعدين يمثل أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية اللازمة لدعم جهود التحول الطاقي، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير صناعة التعدين المصرية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن مصر تنفذ رؤية متكاملة لتحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلى جانب التأسيس لصناعات المستقبل وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة، مع استمرار التركيز على السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وشارك في الجلسة ألكسندر نوفاك نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، وهيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك، والدكتور فيليب مشلبيلا الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ودوبرافكا جيدوفيتش وزيرة التعدين والطاقة في صربيا، وألكسندر ديوكوف رئيس شركة جازبروم نفت الروسية

البترول وزير البترول التعدين النفط الهيدروجين الأخضر

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