وزير البترول يتابع تسريع استكمال اتفاقيات ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، السيد سكوت تشايلدرز مدير الأصول الأساسية والدول الناشئة بشركة شيفرون العالمية، والوفد المرافق له، لمتابعة اجراءات الاعداد لمشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل أفروديت القبرصي، والإسراع باستكمال الاتفاقيات الفنية والتجارية اللازمة للمشروع، الذي يستهدف نقل إنتاج الحقل إلى مصر وربطه بالبنية التحتية لإعادة تصديره عبر مصر ، بما يعظم من دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

مصر تلتزم بدعم المشروع

وأكد الوزير التزام مصر الكامل بدعم المشروع والعمل كشريك رئيسي في إنجاحه، مشددًا على أهمية الانتهاء من الاتفاقيات المنظمة لعمليات التنمية ونقل الغاز وتسويقه وفق الجداول الزمنية المستهدفة، بما يمهد للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع ويحقق مصالح مصر وقبرص والشركاء المستثمرين في الحقل.

وشهد الاجتماع، الذي حضره المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، الاتفاق على تكثيف اجتماعات المتابعة وتسريع مراجعة مسودات الاتفاقيات للوصول إلى صيغها النهائية خلال الأشهر المقبلة.

ومن جانبه، أكد سكوت تشايلدرز أن مشروع أفروديت يحقق تقدمًا جيدًا على المستويين الفني والتجاري، لافتًا إلى التقدم في الدراسات والأعمال الخاصة بوحدة الإنتاج العائمة وخطوط الأنابيب البحرية ومنظومة نقل ومعالجة الغاز، مشيرًا إلى أن استكمال الاتفاقيات الرئيسية يمثل خطوة محورية نحو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وأكد الجانبان أن استهداف الانتهاء من الاتفاقيات الأساسية بحلول سبتمبر المقبل سيمثل نقطة تحول رئيسية في مسار المشروع، كما بحثا الاستفادة من القدرات والخبرات المتخصصة لشركات قطاع البترول المصري في أعمال التصنيع البحري والإنشاءات الهندسية لدعم سرعة تنفيذ المشروع