وزير البترول : مصر مؤهلة لتصبح مركز الربط بين منطقة بحر قزوين وأوروبا في مجال الطاقة

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بدور مركز الربط بين منطقة بحر قزوين وأوروبا في مجال الطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في مجالات الغاز الطبيعي وتكرير البترول وتداوله وتخزينه والتصدير، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة الوزارية الرئيسية رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع باكو للطاقة، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع الطاقة من مختلف دول العالم.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية مشروعات تكامل البنية التحتية للغاز في منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي القائم على تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والبنية التحتية القائمة، بما يدعم أمن الطاقة الإقليمي ويعزز استدامة الإمدادات للأسواق المختلفة.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول المصري ترتكز على زيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة تكرير البترول والتصنيع والتخزين.

كما أكد الوزير على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرًا رئيسيًا في مزيج الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات صناعة البترول والغاز ، بما يسهم في تعظيم دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة .