كأس العالم | جنوب إفريقيا تؤجل سفرها بسبب أزمة تأشيرات

أرجأ منتخب جنوب إفريقيا سفره إلى نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا اعتباراً من 11 يونيو، بسبب مشكلة تتعلق بالتأشيرات، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم



وأوضح الاتحاد الجنوب إفريقي للعبة أن منتخب "بافانا بافانا"، الذي كان من المقرر أن يغادر جوهانسبرغ الأحد على متن رحلة خاصة متجهة إلى المكسيك للالتحاق بمعسكره التدريبي، "واجه صعوبات تتعلق بالحصول على تأشيرات لبعض اللاعبين والمسؤولين".

قال وزير الرياضة غايتون ماكنزي لاحقاً إن جميع اللاعبين حصلوا على تأشيراتهم، ولم يتبقَ سوى المدرب المساعد وطبيب المنتخب ورئيس الأمن وأحد المحللين الذين ينتظرون الموافقة.

وأضاف على أكس أن بعثة الفريق ستغادر الاثنين.

وجاء التأجيل بعدما كانت تأشيرات ما لا يقل عن 20 فرداً من أعضاء البعثة لا تزال قيد المعالجة في سفارة الولايات المتحدة في جوهانسبرغ، وذلك قبل 11 يوماً من المباراة الأولى للمنتخب في البطولة، وفقًا لهيئة الإذاعة الجنوب إفريقية الرسمية (أس أيه بي سي).

وقال ماكنزي في وقت سابق إنه طالب بتفسير لما حدث، متعهدا باتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن "هذه الفوضى".

وكتب على أكس "كارثة السفر والتأشيرات محرجة وغير عادلة على الإطلاق تجاه اللاعبين والجهاز الفني"، مضيفا "نحن نُقدَّم بمظهر الحمقى".

وأكد الاتحاد أنه "نعمل بلا توقف لضمان وصول المنتخب إلى مكسيكو سيتي في أقرب وقت ممكن".

ويعود المنتخب الجنوب إفريقي إلى كأس العالم بعد غياب دام 16 عاماً، حيث يستهل مشواره بمواجهة المكسيك في المباراة الافتتاحية في 11يونيو، قبل أن يلتقي جمهورية التشيك وكوريا الجنوبية في المباراتين التاليتين من دور المجموعات.

وكانت جنوب إفريقيا تعادلت سلباً مع نيكاراغوا في مباراة ودية أقيمت في سويتو الجمعة، على أن تواجه جامايكا في مباراة ودية أخرى في 5 يونيو.