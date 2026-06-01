القليوبي : الدولة بدأت منذ 2015 خطة شاملة لتطوير قطاع الكهرباء

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر كانت تعاني قبل 2014 من أزمة كهرباء حادة تسببت في انقطاعات يومية وصلت إلى عدة ساعات، مشيرا إلى أن الدولة بدأت منذ 2015 خطة شاملة لتطوير قطاع الكهرباء.

وقال جمال القليوبي، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الخطة شملت إنشاء وتحديث شبكات نقل بجهود 500 كيلوفولت، وتطوير محطات التحويل، وإدخال أنظمة تحكم حديثة، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للكهرباء.

تحسين استقرار الشبكة

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن هذه الجهود ساهمت في إنهاء أزمة الانقطاعات، وتحسين استقرار الشبكة، مع تعزيز مكانة مصر إقليميًا في مجال الطاقة.