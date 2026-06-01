إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر ميزة جديدة تسمح بتسجيل الخروج مع الاحتفاظ بالمحادثات

لمياء الياسين

يختبر تطبيق واتساب  خيار تسجيل خروج جديد على  نظام أندرويد يسمح للمستخدمين بالخروج من حساباتهم دون حذف الرسائل أو الإعدادات.

تحافظ هذه الميزة على سجل المحادثات وتفضيلات الإشعارات محفوظةً على الجهاز، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول مجددًا دون الحاجة إلى إعادة ضبط الجهاز بالكامل كما كان سابقًا. وقد رصد موقع WABetaInfo هذا التحديث في أحدث نسخة تجريبية من واتساب لنظام أندرويد.

يعالج هذا التغيير مشكلة طويلة الأمد حيث كان تسجيل الخروج من واتساب يؤدي إلى حذف الرسائل المحلية، مما يجعل عملية إعادة تسجيل الدخول أبطأ وأقل ملاءمة.

كيفية عمل خيار تسجيل الخروج

حالياً، يؤدي تسجيل الخروج من واتساب إلى إزالة الرسائل من الجهاز، مما يعني أن المستخدمين بحاجة إلى استعادة البيانات من النسخة الاحتياطية وإعادة ضبط الإعدادات عند تسجيل الدخول مرة أخرى.

يعمل خيار تسجيل الخروج الجديد بشكل مشابه للتطبيقات الأخرى حيث يتم الاحتفاظ بسجل المحادثات على الجهاز، وتبقى إعدادات الإشعارات كما هي، ويتم تخزين بيانات تسجيل الدخول محليًا بدلاً من حذفها كما أن إعادة الوصول إلى الحساب أسرع، حيث يستعيد التطبيق الحالة السابقة فورًا.

تطبيق واتساب 

تصف شركة Meta هذه الميزة بأنها بديل أكثر مرونة لإلغاء تثبيت التطبيق، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في إيقاف استخدام البيانات مؤقتًا أو أخذ استراحة من الرسائل.

خيار تسجيل الخروج الجديد ومتى سيتم طرحه

بالنسبة للمختبرين التجريبيين الذين لديهم صلاحية الوصول إلى هذه الميزة، يظهر خيار تسجيل الخروج في إعدادات التطبيق ضمن شاشة الحساب. عند تحديده، تبدأ عملية تسجيل الخروج، والتي تتضمن خطوة تأكيد قبل إتمامها.

بعد التأكيد، يتم فصل الحساب عن الجهاز، لكن البيانات المخزنة وتفاصيل الوصول تبقى سليمة. كما يعرض واتساب عدة اقتراحات لمساعدة المستخدمين على تجنب تسجيل الخروج في بعض الحالات قبل إتمام العملية.

يتم حاليًا طرح هذه الميزة لبعض المستخدمين المشاركين في برنامج WhatsApp التجريبي، وذلك بعد إصدار النسخة التجريبية من WhatsApp لنظام Android 2.26.21.9، والمتوفرة من خلال قناة الاختبار التجريبي لمتجر Google Play.

لم يُعلن واتساب عن موعد توفر خيار تسجيل الخروج التلقائي في النسخة المستقرة من التطبيق، أو ما إذا كان سيُتاح على نظام iOS، أو ما إذا كان توفره سيختلف باختلاف المناطق. وكما هو الحال مع معظم ميزات النسخة التجريبية، قد تتغير هذه الخاصية قبل الإصدار الرسمي.

