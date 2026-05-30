أخبار التكنولوجيا | أشهر 4 أعطال في هواتف سامسونج وطرق إصلاحها.. هجوم خطير يستهدف مستخدمي "سيجنال" لسرقة محادثاتهم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة فيفو Vivo، عن إطلاق سماعاتها اللاسلكية الاقتصادية الجديدة Vivo TWS 5e في السوق الصينية، وذلك بالتزامن مع الكشف عن سلسلة هواتف Vivo S60 Series.



أعلنت شركة فيرتو Vertu، العلامة التجارية الفاخرة التي اشتهرت خلال العقد الأول من الألفية بهواتفها المرصعة بالأحجار الكريمة والمكسوة بالجلود الفاخرة، عن إطلاق هاتفها الجديد AlphaFold، أول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب ضمن محفظتها، مستهدفة فئة رجال الأعمال وكبار التنفيذيين والمستخدمين ذوي القيمة العالية.

كشف فريق من الباحثين الأمنيين عن تقنية جديدة قد تتيح تتبع أنشطة مستخدمي الإنترنت من خلال المتصفح فقط، دون الحاجة إلى برمجيات خبيثة أو صلاحيات خاصة على الجهاز.

تعد هواتف سامسونج Galaxy، من بين أكثر الأجهزة شعبية واعتمادية على مستوى العالم، ورغم ذلك، لا تخلو هذه الهواتف من بعض المشكلات التقنية التي قد تواجه المستخدمين بين الحين والآخر، سواء بسبب تحديثات النظام أو بعض القيود المرتبطة بالمكونات الداخلية.

كشفت تقارير أمنية، عن حملة تصيد إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق المراسلة المشفر سيجنال Signal، في محاولة لسرقة مفاتيح استعادة النسخ الاحتياطية للمحادثات والوصول إلى بيانات المستخدمين المخزنة على السحابة.

في خطوة طال انتظارها من المستخدمين، يعمل تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" على تطوير ميزة جديدة تتيح تسجيل الخروج من التطبيق دون الحاجة إلى حذفه أو فقدان المحادثات والإعدادات وبيانات تسجيل الدخول.

قد يؤدي ترك هاتف أندرويد دون شحن لفترات طويلة بعد نفاد بطاريته بالكامل إلى مشكلات تؤثر في أدائه، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن إمكانية إعادة تشغيله تعتمد بشكل أساسي على حالة البطارية ومدى تعرضها للتلف.

بعد شهر مايو الذي شهد إطلاق عدد من الهواتف الرائدة، تستعد سوق الهواتف الذكية لاستقبال موجة من الأجهزة الجديدة خلال يونيو 2026، مع تركيز واضح على الفئة المتوسطة والهواتف ذات القيمة العالية مقابل السعر.