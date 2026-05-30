أخبار التكنولوجيا | أشهر 4 أعطال في هواتف سامسونج وطرق إصلاحها.. هجوم خطير يستهدف مستخدمي "سيجنال" لسرقة محادثاتهم

تكنولوجيا وسيارات

أشهر 4 أعطال في هواتف سامسونج وطرق إصلاحها.. هجوم خطير يستهدف مستخدمي "سيجنال" لسرقة محادثاتهم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بطارية تدوم حتى 55 ساعة.. فيفو تطلق سماعات Vivo TWS 5e الاقتصادية
 

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن إطلاق سماعاتها اللاسلكية الاقتصادية الجديدة Vivo TWS 5e في السوق الصينية، وذلك بالتزامن مع الكشف عن سلسلة هواتف Vivo S60 Series. 


بسعر سيارة.. شاهد| أغلى الهواتف القابلة للطي في العالم
 

أعلنت شركة فيرتو Vertu، العلامة التجارية الفاخرة التي اشتهرت خلال العقد الأول من الألفية بهواتفها المرصعة بالأحجار الكريمة والمكسوة بالجلود الفاخرة، عن إطلاق هاتفها الجديد AlphaFold، أول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب ضمن محفظتها، مستهدفة فئة رجال الأعمال وكبار التنفيذيين والمستخدمين ذوي القيمة العالية.

تحذير جديد.. مواقع الإنترنت تتجسس عليك بطريقة يصعب اكتشافها

 

كشف فريق من الباحثين الأمنيين عن تقنية جديدة قد تتيح تتبع أنشطة مستخدمي الإنترنت من خلال المتصفح فقط، دون الحاجة إلى برمجيات خبيثة أو صلاحيات خاصة على الجهاز. 


منها استنزاف البطارية والخط الأخضر.. أشهر 4 أعطال في هواتف سامسونج وطرق إصلاحها
 

تعد هواتف سامسونج Galaxy، من بين أكثر الأجهزة شعبية واعتمادية على مستوى العالم، ورغم ذلك، لا تخلو هذه الهواتف من بعض المشكلات التقنية التي قد تواجه المستخدمين بين الحين والآخر، سواء بسبب تحديثات النظام أو بعض القيود المرتبطة بالمكونات الداخلية.


احذر هذه الرسائل.. هجوم خطير يستهدف مستخدمي "سيجنال" لسرقة محادثاتهم
 

كشفت تقارير أمنية، عن حملة تصيد إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق المراسلة المشفر سيجنال Signal، في محاولة لسرقة مفاتيح استعادة النسخ الاحتياطية للمحادثات والوصول إلى بيانات المستخدمين المخزنة على السحابة.


بعد سنوات من المطالبات.. واتساب يقدم الميزة التي كان الجميع ينتظرها
 

في خطوة طال انتظارها من المستخدمين، يعمل تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" على تطوير ميزة جديدة تتيح تسجيل الخروج من التطبيق دون الحاجة إلى حذفه أو فقدان المحادثات والإعدادات وبيانات تسجيل الدخول.

احذر.. ترك هاتفك دون شحن لفترة طويلة قد يكلفك الكثير

قد يؤدي ترك هاتف أندرويد دون شحن لفترات طويلة بعد نفاد بطاريته بالكامل إلى مشكلات تؤثر في أدائه، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن إمكانية إعادة تشغيله تعتمد بشكل أساسي على حالة البطارية ومدى تعرضها للتلف.

بمواصفات قوية وأسعار تنافسية.. 5 هواتف ذكية مرتقبة في يونيو 2026

بعد شهر مايو الذي شهد إطلاق عدد من الهواتف الرائدة، تستعد سوق الهواتف الذكية لاستقبال موجة من الأجهزة الجديدة خلال يونيو 2026، مع تركيز واضح على الفئة المتوسطة والهواتف ذات القيمة العالية مقابل السعر.

