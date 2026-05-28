قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقبلة عفوية.. شمس البارودي تثير الجدل بعد نشر صورة نادرة مع حسن يوسف
أبو ريدة يتبادل الدروع التذكارية مع رئيسة بعثة منتخب روسيا
سلام يطالب بالانسحاب الإسرائيلي وبسط سيادة لبنان على كل أراضيه
حضور مميز في مقصورة إستاد القاهرة لمتابعة ودية مصر وروسيا
وكالة تسنيم: لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
ينطلق في هذا الموعد.. التعليم العالي تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2027
سامسونج في خطر.. شاومي تطور ميزة لمنع التجسس على الشاشة
3 تغييرات وشوط أول سلبي بين مصر وروسيا
طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟
تركي آل الشيخ يحتفل بإيرادات 7Dogs القياسية: الحمدلله
عدسة صدى البلد ترصد لحظة وصول وزيرة الثقافة إلى مسرح البالون لحضور «غرام في الكرنك» في ثاني أيام عيد الأضحى
حسرة وبكاء لاعبي منتخب مصر بعد خسارة المنافسة على أمم أفريقيا للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج في خطر.. شاومي تطور ميزة لمنع التجسس على الشاشة

ميزة “شاشة الخصوصية”
ميزة “شاشة الخصوصية”
شيماء عبد المنعم

تشير تسريبات جديدة إلى أن ميزة “شاشة الخصوصية” Privacy Display، التي تقدمها سامسونج قد لا تبقى حصرية لفترة طويلة، إذ تعمل شاومي على تطوير تقنية جديدة تهدف إلى تقديم تجربة مشابهة لميزة الحماية من التطفل الموجودة في هاتف Galaxy S26 Ultra، سواء على مستوى العتاد أو البرمجيات.

وبحسب المسرب التقني “يوغيش برار”، تعمل شاومي حاليا على ميزة جديدة لمكافحة التطفل Anti-snoop، يتوقع أن يتم دمجها ضمن نظام HyperOS 4 القادم خلال هذا العام، المبني على نظام أندرويد 17.

شاومي تجعل الميزة أقل تكلفة

تعتمد ميزة سامسونج في Galaxy S26 Ultra على تقنية مدمجة في الشاشة تعرف باسم Flex Magic Pixel، حيث يتم التحكم في انبعاث الضوء على مستوى البيكسلات، ما يجعل رؤية المحتوى من زوايا جانبية أكثر صعوبة، مع الحفاظ على وضوح الصورة للمستخدم الذي ينظر مباشرة إلى الشاشة.

أما نهج شاومي المتوقع، فيبدو مختلفا، إذ تشير التسريبات إلى أنه سيعتمد بشكل أكبر على حلول برمجية بدلا من تعديلات عتادية متقدمة على مستوى البيكسلات. 

ميزة “شاشة الخصوصية” في هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra

وبما أن الميزة ستصل ضمن واجهة HyperOS 4 المبنية على أندرويد 17، فمن المرجح أن تعتمد على “حيل برمجية”، وهو ما يجعلها أقل تقدما من تقنية سامسونج لكن يسهل تعميمها على عدد أكبر من الأجهزة بتكلفة أقل.

سامسونج لا تزال تتفوق تقنيا
 

ومع ذلك، لا تزال سامسونج تحتفظ بالأفضلية التقنية في هذا المجال، إذ تتيح تقنية شاشة الخصوصية لديها تضييق زوايا الرؤية بشكل فعال على مستوى العتاد، مع إمكانية تطبيقها على كامل الشاشة أو أجزاء محددة منها، وهو ما يصعب تحقيقه بالحلول البرمجية فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات ما تزال في إطار التسريبات غير المؤكدة، ولم تعلن شاومي رسميا عن أي تفاصيل تخص هذه الميزة حتى الآن، رغم أنها تتماشى مع تقارير سابقة تشير إلى توجه بعض الشركات الصينية لتجربة ما يعرف بـ“شاشات الحماية من التطفل”.

شاومي شاشة الخصوصية سامسونج Galaxy S26 Ultra مكافحة التطفل شاشات الحماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

جانب من المضبوطات

مصرع 4 عناصر جنائية وضبط 1.2 طن مخدرات بـ 150 مليون جنيه

وزير التربية والتعليم

إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد 23 يوم ..وصدى البلد ينشر الجداول

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

ترشيحاتنا

حجاج بيت الله الحرام

شئون الحرمين تعزز جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الحجاج خلال طواف الوداع

الحج

معنى أيام التشريق وسبب تسميتها.. تعرف على أبرز أعمالها

لليوم الثاني.. الأوقاف تواصل تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي بالمجازر المعتمدة

لليوم الثاني.. الأوقاف تواصل تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي بالمجازر المعتمدة

بالصور

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى
العكاوى
العكاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد