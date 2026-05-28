سامسونج في خطر.. شاومي تطور ميزة لمنع التجسس على الشاشة

تشير تسريبات جديدة إلى أن ميزة “شاشة الخصوصية” Privacy Display، التي تقدمها سامسونج قد لا تبقى حصرية لفترة طويلة، إذ تعمل شاومي على تطوير تقنية جديدة تهدف إلى تقديم تجربة مشابهة لميزة الحماية من التطفل الموجودة في هاتف Galaxy S26 Ultra، سواء على مستوى العتاد أو البرمجيات.

وبحسب المسرب التقني “يوغيش برار”، تعمل شاومي حاليا على ميزة جديدة لمكافحة التطفل Anti-snoop، يتوقع أن يتم دمجها ضمن نظام HyperOS 4 القادم خلال هذا العام، المبني على نظام أندرويد 17.

شاومي تجعل الميزة أقل تكلفة

تعتمد ميزة سامسونج في Galaxy S26 Ultra على تقنية مدمجة في الشاشة تعرف باسم Flex Magic Pixel، حيث يتم التحكم في انبعاث الضوء على مستوى البيكسلات، ما يجعل رؤية المحتوى من زوايا جانبية أكثر صعوبة، مع الحفاظ على وضوح الصورة للمستخدم الذي ينظر مباشرة إلى الشاشة.

أما نهج شاومي المتوقع، فيبدو مختلفا، إذ تشير التسريبات إلى أنه سيعتمد بشكل أكبر على حلول برمجية بدلا من تعديلات عتادية متقدمة على مستوى البيكسلات.

ميزة “شاشة الخصوصية” في هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra

وبما أن الميزة ستصل ضمن واجهة HyperOS 4 المبنية على أندرويد 17، فمن المرجح أن تعتمد على “حيل برمجية”، وهو ما يجعلها أقل تقدما من تقنية سامسونج لكن يسهل تعميمها على عدد أكبر من الأجهزة بتكلفة أقل.

سامسونج لا تزال تتفوق تقنيا



ومع ذلك، لا تزال سامسونج تحتفظ بالأفضلية التقنية في هذا المجال، إذ تتيح تقنية شاشة الخصوصية لديها تضييق زوايا الرؤية بشكل فعال على مستوى العتاد، مع إمكانية تطبيقها على كامل الشاشة أو أجزاء محددة منها، وهو ما يصعب تحقيقه بالحلول البرمجية فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات ما تزال في إطار التسريبات غير المؤكدة، ولم تعلن شاومي رسميا عن أي تفاصيل تخص هذه الميزة حتى الآن، رغم أنها تتماشى مع تقارير سابقة تشير إلى توجه بعض الشركات الصينية لتجربة ما يعرف بـ“شاشات الحماية من التطفل”.