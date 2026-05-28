نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب يتراجع في الصاغة مساء اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس 28-5-2026 ثاني أيام عيد الأضحي المبارك داخل محلات الصاغة .

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب 200 جنيه من قيمته في تعاملات مساء اليوم بالمقارنة بما كان عليه يوم الأحد الماضي.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له اليوم؛ 54.4 ألف جنيه.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب مساء اليوم مقدار 100 جنيه على مستوي محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم مسجلًا 6800 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7771 جنيها للشراء و 7714 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7123 جنيها للشراء و 7071 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 6800 جنيها للشراء و6750 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5828 جنيها للشراء و 5785 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4506 دولارات للشراء و 4505 دولارات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 54.4 ألف جنيه للشراء و 54 ألف جنيه للبيع.