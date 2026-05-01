زيكو عريس ودية مصر وروسيا: لم أتخيل هذا السيناريو

قال مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر وصاحب هدف الفوز أمام روسيا، إنه لم يكن يتخيل هذا السيناريو في أول ظهور له بقميص الفراعنة، بعدما نجح في تسجيل هدف الانتصار عقب نزوله بدقائق، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة والتهديف على استاد القاهرة.

وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الانتصار، كما دوّن أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.

وشهد اللقاء أداءً متوازنًا بين المنتخبين، مع تبادل السيطرة والمحاولات الهجومية، إلا أن المنتخب المصري نجح في استغلال إحدى الفرص لحسم المباراة لصالحه، وسط حرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجربة عدد من اللاعبين والاطمئنان على جاهزية العناصر المختلفة قبل المونديال.