الوطنية لـ الإعلام.. رعاية الأهلى الجديدة.. أرقام تاريخية وأحلام خيالية

نشرت الهيئة الوطنية للإعلام تقريرا عن حقوق رعاية النادي الأهلى الجديدة وأرفقته بأرقام تاريخية.

وجاء تقرير الهيئة الوطنية للإعلام على النحو التالي: 
 

شهدت الأيام الأخيرة اجتماعات مكثفة داخل النادى الأهلى، لحسم العديد من الملفات، لعل أهمها ملف الرعاية، حيث وقع النادى بالفعل العديد من العقود المهمة التى تمنحه دخلا ماليا خياليا وتاريخيا فى آن واحد.

ويحصل النادى الأهلى خلال أسابيع على رعاية ضخمة تتعدى حاجز الأربعة مليارات جنيه مصري، بزيادة تصل إلى أكثر من مليارى جنيه عن العقد السابق الذى حقق للأهلى مليارين و300 مليون جنيه. ووقع النادى الأهلى بالتعاون مع الشركة الراعية للحقوق التجارية عقودا رسمية وصلت حتى كتابة هذه السطور إلى 8 عقود، بدأت بالراعى الرئيسى وهو إحدى شركات المحمول المنافسة للراعى الحالى للنادى، والتي دفعت نحو مليار و350 مليون جنيه فى 4 سنوات، بواقع 300 مليون فى الموسم الأول بزيادة قدرها 25 مليونا فى كل موسم تال، ليصل حجم الرعاية الأساسى إلى رقم تاريخى لم يتحقق من قبل ويمثل ضمانة مالية كبير للنادى.

كما يحصل الأهلى على عائد كبير يتخطى حاجز النصف مليار جنيه من إحدى شركات الأجهزة الكهربائية، للوجود على صدر قميص الفريق، ليكون الراعى الثانى.. أما الراعى الثالث فدفع 380 مليون جنيه، وهو إحدى شركات السيارات، وسوف يظهر إعلان هذه الشركة على ظهر القميص من الأعلى، فى حين يحصل الأهلى على حوالى 250 مليون جنيه من إحدى شركات المياه لوضع الإعلان على أحد أكمام القميص، والأمر ذاته مع شركة للزيوت.. كما يستهدف الأهلى مداخيل أخرى من شركات مختلفة.. هذا بخلاف حصول النادى على 550 مليون جنيه نظير البث الفضائى قابلة للزيادة فى آخر عامين.

وكان النادي الأهلى وقع عقدا رسميا مع شركة شهيرة للملابس الرياضية لتكون راعى الزى الرسمى مقابل ملابس وخدمات ومستلزمات تقدر بحوالى عشرة ملايين دولار فى 4 سنوات.. وباحتساب هذه الصفقة يكون الأهلى مرشحا لكسر حاجز الأربعة مليارات جنيه مصري مقابل عقود الرعاية.. وربما يصل المقابل المالى فى نهاية المدة إلى خمسة مليارات جنيه فى حالة احتساب المردود المالى المتوقع من إقامة معسكرات الفريق الأول لكرة القدم خارجيا، حيث يحصل الأهلى على عائد مالى كبير نظير هذه المعسكرات.

كل هذه التفاصيل تشير إلى عقد رعاية تاريخى للنادى الأهلى مقابل مبالغ مالية خيالية، بما يحمل معه أحلاما كبيرة للمستقبل. والغريب أن النادى يحقق ذلك فى الوقت الذى يتعثر فيه فريق الكرة بشكل واضح، وربما غير مسبوق، لكن العلامة التجارية للأهلى أصبحت مطلوبة بشدة فى سوق الإعلانات.

الجدير بالذكر أن شركة المحمول التى وقعت عقد رعاية الأهلى للسنوات الأربعة المقبلة تقدمت كذلك بعرض مالى ضخم لرعاية استاد النادى، والحصول على حقوق التسمية، مما يمنع تضارب المصالح فى ملف الرعية. وتتنافس الشركة مع بعض العروض الأخرى، بعد انسحاب شركات منافسة عقب تقدم شركة المحمول بعرض خيالى.

ومن المقرر أن تحسم شركة القلعة الحمراء القائمة على بناء المدينة الرياضية للنادى الأهلى والاستاد الجديد، المنافسة بين الشركات المتقدمة خلال شهور قليلة، حتى يسهم العائد المالى فى خطوات بناء الاستاد فى المواعيد المقررة.

