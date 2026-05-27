الدوري الإفريقي.. سلة الأهلي تواجه تايجرز الرواندي في نصف النهائي

يخوض اليوم الأربعاء فريق سلة الأهلي رجال أمام فريق تايجرز الرواندي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL، المقامة حاليًا في العاصمة الرواندية كيجالي.

ونجح فريق سلة الأهلي في حسم تأهله إلى المربع الذهبي عقب الفوز على فريق فيلا دي داكار السنغالي بنتيجة 87-76 في إياب الدور ربع النهائي، ليعوض خسارة الذهاب ويحسم بطاقة العبور بعد أداء قوي أكد به شخصية البطل وخبراته القارية.

ويصطدم فريق سلة الأهلي بطموحات أصحاب الأرض، بعدما تمكن فريق تايجرز الرواندي من التأهل إلى نصف النهائي عقب إقصاء الفتح الرباطي المغربي، في مواجهة منتظرة تحمل الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين من أجل حجز مقعد في النهائي القاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الأربعاء 27 مايو، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات النسخة السادسة من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة، التي تستضيفها مدينة كيجالي خلال الفترة من 22 وحتى 30 مايو الجاري.