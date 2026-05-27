وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة إنتشار الفرق الطبية وسيارات الإسعاف، والعيادات المتنقلة الخاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية الصحية، أمام المساجد وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات بالمحافظة.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه يأتي ذلك ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، هذا بجانب تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، هذا بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي علي المواطنين في بعض التخصصات الطبية، وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي.

وقام الدكتور أحمد البيلي وكيل الوزارة، في حضور الدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتهنئة الفرق الطبية والمسعفين بعيد الأضحى المبارك، أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، متابعاً الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، كما اطمأن «البيلي» على انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، لوصول الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية وجه بالتنسيق الكامل بين جميع الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، تحت إشراف وكيل المديرية، ومديري العموم، ومديرة إدارة تنظيم الأسرة ومديرة المبادرات الرئاسية، ومديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، بانتشار وتجهيز الفرق والعيادات المتنقلة في جميع أنحاء المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والفحوصات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، والتي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.