محافظ الشرقية يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة بالزقازيق

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال توزيع لحوم الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة برئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحيي أول وثان الزقازيق، ضمن حملة « صك الأضحية لعام ١٤٤٧/٢٠٢٦» المقدمة من جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير أوجه الرعاية والدعم للفئات المستحقة، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروع صكوك الأضاحي يعد من المبادرات المجتمعية المهمة التي تجسد قيم التكافل والتراحم والتعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور على الأسر المستحقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

قدم المحافظ التهنئة لعمال قطاع تحسين البيئة بعيد الأضحى المبارك، معربًا عن تقديره الكامل لما يقدمونه من جهود مخلصة على مدار العام للحفاظ على النظافة العامة وتحسين مستوى البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين وقال لهد أنتم أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل الخدمي بالمحافظة، وتؤدون دورًا وطنيًا مهمًا يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، ويوفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين، فكل الشكر والتقدير لتفانيكم وإخلاصكم في أداء واجبكم.

أكد محافظ الشرقية أن نجاح العمل التنفيذي لا يقاس فقط بحجم المشروعات والخدمات المقدمة، وإنما يمتد ليشمل الاهتمام بالبعد الإنساني ودعم الفئات العاملة وتقدير جهودها، بما يعزز قيم الانتماء والتلاحم المجتمعي ويجسد روح التكافل التي يتميز بها المجتمع المصري، خاصة خلال المناسبات الدينية المباركة.