حملات مكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة والتجميل بمراكز ومدن الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، وخلق أجواء ترفيهية وحضارية للمواطنين لقضاء إجازة العيد.

أكد محافظ الشرقية انه شهدت شوارع المحافظة والميادين الرئيسية والحدائق العامة تحركاً واسعاً لفرق العمل والورديات المتتابعة، والتي ركزت على رفع التراكمات اليومية للقمامة والمخلفات أولاً بأول، إلى جانب غسيل الأرصفة والبلدورات، وصيانة الإنارة العامة، وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، لضمان ظهور المحافظة بالوجه الجمالي الذي يليق بأبنائها.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة إحكام المتابعة الميدانية وتفعيل نوبتجيات العمل الليلية والنهارية طوال الفترة المقبلة وأيام عيد الأضحى المبارك، مؤكداً عدم السماح بأي تقاعس في منظومة النظافة، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين تحت مظلة مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسؤولية».