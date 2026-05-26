محافظ دمياط يتابع ميدانيًا الأعمال الجارية ببوابة رأس البر الشرقية وتطوير الطريق

تابع الدكتور حسام الدين فوزى، محافظ دمياط، الأعمال الجارية لتطوير بوابة رأس البر الشرقية، وذلك خلال جولته التي أجراها صباح اليوم، الأربعاء، فى إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وتابع الموقف التنفيذى للأعمال، وكذا انتظام آلية العمل بها استعدادًا لاستقبال الزائرين خلال العيد.

كما تابع محافظ دمياط الموقف التنفيذي بتطوير الطريق من خلال شركة المقاولون العرب، مؤكدًا الالتزام بالجدل الزمنى المحدد والعمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية بالطريق.