لخلاف على الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على المواطنين بالضرب والسب في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بأعمال البلطجة والتعدى بالسب على المواطنين داخل أحد المواقف بالشرقية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو مرخصة خاصة وغير مصرح باستخدامها لتحميل ركاب، وقائدها، سائق، لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

بمواجهته، اعترف باستخدامه الميكروباص فى غير الغرض المخصص له، وارتكابه الواقعة بتاريخ 23 مايو لخلافات بينه والركاب حول قيمة الأجرة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.