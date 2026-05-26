الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

أسماء عبد الحفيظ

خلال عيد الأضحى يزداد تناول اللحوم والفتة والرقاق والأكلات الدسمة، وهو ما يجعل كثيرًا من الأشخاص يعانون من الانتفاخ والحموضة والشعور بالخمول بعد الأكل، خاصة مع الإفراط في تناول اللحوم الحمراء.

ويؤكد خبراء التغذية أن بعض المشروبات الطبيعية قد تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالثقل، إلى جانب دورها في تهدئة المعدة وتقليل الغازات بعد وجبات العيد الثقيلة.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أشهر المشروبات التي تساعد على الهضم، لأنه:

يحفز حركة المعدة

يقلل الانتفاخ

يساعد على طرد الغازات

يخفف الشعور بالغثيان

ويمكن تناوله دافئًا بعد الأكل بساعة للحصول على أفضل نتيجة.

النعناع

النعناع من المشروبات المفضلة بعد الوجبات الدسمة، لأنه يساعد على:

تهدئة المعدة

تقليل التقلصات

تحسين الهضم

تقليل الشعور بالامتلاء

كما يمنح إحساسًا بالانتعاش خاصة خلال الأجواء الحارة في العيد.

اليانسون

يساعد اليانسون على تقليل اضطرابات الجهاز الهضمي بعد تناول اللحوم، ويتميز بقدرته على:

تهدئة القولون

تقليل الغازات

تخفيف الانتفاخ

تحسين راحة المعدة

لذلك يفضله كثيرون بعد العزومات الكبيرة.

القرفة

القرفة من المشروبات التي قد تساعد على تنشيط الهضم وتحسين حركة المعدة، كما تمنح إحساسًا بالدفء وتقلل الشعور بالتخمة بعد تناول الأطعمة الدسمة.

لكن ينصح بعدم الإفراط فيها خاصة لمرضى الضغط أو الحوامل.

الليمون الدافئ

يساعد الليمون على:

تحسين عملية الهضم

تقليل الدهون الثقيلة

تنشيط المعدة

تقليل الشعور بالحموضة عند بعض الأشخاص

ويمكن إضافة القليل من النعناع أو الزنجبيل إليه للحصول على فائدة أكبر.

نصائح مهمة بعد تناول لحوم العيد

إلى جانب المشروبات الطبيعية، ينصح الأطباء بعدة خطوات تساعد على الهضم، منها:

عدم النوم مباشرة بعد الأكل

المشي الخفيف لمدة 15 إلى 20 دقيقة

تقليل المشروبات الغازية

تناول كميات معتدلة من الطعام

الإكثار من المياه والخضروات

مشروبات يجب الحذر منها

رغم شيوع تناول المشروبات الغازية بعد الأكل، فإنها قد تزيد:

الانتفاخ

الحموضة

اضطرابات المعدة

كما أن الإفراط في القهوة بعد اللحوم قد يسبب تهيج المعدة عند بعض الأشخاص.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت أعراض مثل:

ألم المعدة الشديد

القيء

الحموضة القوية

الانتفاخ المستمر

صعوبة الهضم

لفترات طويلة بعد تناول الطعام، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة.

