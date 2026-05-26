الزراعة تفتح 466 مجزرا بالمجان استعدادا لعيد الأضحى.. تفاصيل

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بـ وزارة الزراعة، أن هناك استعدادات مكثفة داخل المجازر استعدادًا لاستقبال موسم عيد الأضحى، موضحًا أن وزارة الزراعة قررت وقف الإجازات للعاملين بالمجازر والوحدات البيطرية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف الدكتور الحسيني محمد عوض، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هناك 467 مجزرًا على مستوى المحافظات جاهزة لاستقبال الأضاحي طوال أيام العيد، مشيرًا إلى أن الكشف على الأضاحي والخدمات المقدمة للمواطنين تتم بالمجان.

وأوضح أن الأضحية تخضع لأكثر من مرحلة فحص، تبدأ بالكشف الظاهري فور وصولها إلى المجزر للتأكد من خلوها من الأمراض، ثم يتم الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية، يلي ذلك فحص اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى انتشار الوحدات البيطرية في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن كل وحدة محلية تضم مجزرًا يخدم القرى والنجوع التابعة لها، بما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

موعد عمل المجازر

وأكد أن العمل داخل المجازر يبدأ عقب صلاة الفجر وحتى غروب الشمس، مع زيادة أعداد الأطباء والعاملين خلال فترة العيد، لضمان تنفيذ عمليات الذبح بشكل صحي وآمن حفاظًا على صحة المواطنين.