بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ الوادي الجديد تتفقّد مستشفى الخارجة التخصصي وتهنئ المرضى

حرصت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، على زيارة مستشفى الخارجة التخصصي؛ لمشاركة المرضى وذويهم فرحة حلول عيد الأضحى المبارك وتقديم التهنئة لهم.

وقد رافق المحافظ، خلال زيارته، محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة عاشور مدير المستشفى.

وشملت الجولةٍ تفقّد وحدة الحضانة والمبتسرين وعددًا من الأقسام بالمستشفى، وحرصت المحافظ خلالها على لقاء المرضى وذويهم والاطمئنان على حالتهم الصحية متمنيةً لهم الشفاء العاجل.

كما قدّمت التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، مثمنةً جهودهم المخلصة لخدمة المواطنين وبخاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات، موجهةً بصرف مكافئة مالية للعاملين بالمستشفى تقديرًا لهذه الجهود.

وشددت المحافظ على رفع درجة الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة خلال أيام العيد وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، وضرورة انتظام نوبتجيات الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية؛ لضمان انتظام سير العمل وتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.