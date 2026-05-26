هيئة بحرية بريطانية تعلن تلقي بلاغ عن واقعة قرب سواحل مسقط بسلطنة عمان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، بتلقي بلاغ عن واقعة بحرية على بعد نحو 60 ميلاً بحرياً من مدينة مسقط بسلطنة عمان، في تطور جديد يعكس استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها بعض الممرات البحرية الحيوية في المنطقة، ولا سيما بحر العرب وخليج عمان.

وذكرت الهيئة، في بيان مقتضب، أنها تلقت إخطاراً بشأن الحادثة دون أن تكشف حتى الآن عن طبيعة الواقعة أو حجم الأضرار المحتملة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب، بينما جرى إخطار السفن المارة في المنطقة بضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات الأمنية البحرية المعمول بها.

ويأتي هذا البلاغ في ظل تصاعد المخاوف الدولية المرتبطة بأمن الملاحة في الممرات البحرية القريبة من مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر حوادث أمنية وبلاغات عن تهديدات أو هجمات تستهدف سفناً تجارية وناقلات نفط، ما يدفع الهيئات البحرية الدولية إلى إصدار تحذيرات متكررة للسفن العاملة في المنطقة.

وتُعد هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، المعروفة اختصاراً بـUKMTO، من أبرز الجهات الدولية المعنية بمتابعة أمن الملاحة البحرية، حيث تتلقى البلاغات من السفن التجارية وتنسق مع القوات البحرية الدولية العاملة في المنطقة لتقييم التهديدات المحتملة وتقديم الإرشادات اللازمة.

ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية من السلطات العمانية أو من شركات الشحن المعنية بشأن ملابسات الواقعة، كما لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار مؤكدة.

في المقابل، رجحت تقارير ملاحية أن يتم فتح تحقيق فني وأمني لتحديد طبيعة الحادث، خاصة في ظل حساسية الموقع الجغرافي الذي وقعت فيه الواقعة البحرية.

ويؤكد مراقبون أن استمرار مثل هذه الحوادث أو البلاغات الأمنية من شأنه التأثير على حركة التجارة العالمية وأسعار التأمين البحري، إذ تدفع المخاطر الأمنية شركات الشحن إلى اتخاذ تدابير احترازية إضافية قد تشمل تغيير مسارات الإبحار أو رفع تكاليف النقل والتأمين.

وتواصل القوات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة، بما في ذلك التحالفات البحرية متعددة الجنسيات، عمليات المراقبة والتأمين للممرات المائية الاستراتيجية، بهدف ضمان سلامة الملاحة وحماية السفن التجارية من أي تهديدات محتملة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للحفاظ على استقرار وأمن خطوط التجارة البحرية العالمية.