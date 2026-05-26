هل دعاء يوم عرفة مستجاب للحجاج فقط؟.. الإفتاء تحسم الجدل

هل يعد دعاء يوم عرفة مستجاب للحجاج فقط؟.. يتساءل عدد كبير من الناس حول حقيقة استجابة دعاء يوم عرفة حيث يرى البعض أن الدعاء مستجاب في يوم عرفة للحجاج فقط على جبل عرفات، في حين يرى البعض الآخر أن دعاء يوم عرفة مستجاب للحاج وغير الحاج ويرغب الكثير من الناس في معرفة إجابة السؤال، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن يوم عرفة فرصة عظيمة للمسلمين لنيل المغفرة والرحمة واستجابة الدعاء فهو أعظم أيام السنة وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى.

وفي إجابته، عن هل دعاء يوم عرفة مستجاب ، قال أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، في تصريحات سابقة، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف يوم عرفة بأنه يوم الدعاء والرحمة، مستشهدًا بقول الرسول الكريم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة".

اختلف الفقهاء حول هذه المسألة، ولكن الرأي الراجح أنه دعاء يوم عرفة يستجاب، ويشمل غير الحاج خاصة في طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مِن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء رواه مسلم 1348.

وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن يوم عرفة هو من أعظم أيام الدعاء على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الدعاء فيه ليس قاصرًا على الحجاج فقط، بل يشمل كل من دعا الله بصدق، في أي مكان.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، "علمه بحالي يغنيني عن سؤالي.. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في النفس وما يرجوه العبد قبل أن ينطق به، لكن مع ذلك جاء عن سيدنا رسول الله ﷺ قوله: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الإنسان يدعو بما يشاء.. اطلب من ربك بالعربية أو بلهجتك، بكلماتك البسيطة اللي خارجة من قلبك، مش لازم صيغة محفوظة أو دعاء من كتاب، لأن الأهم هو حضور القلب والخشوع، مش الترتيب اللفظي".

دعاء يوم عرفة مكتوب

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "مش غلط تستخدم كتاب أدعية، لكن الأفضل تدعي من قلبك بالحاجة اللي انت فعلاً محتاجها.. اطلب الرزق، الشفاء، المغفرة، الهداية، أو إن ربنا يبلغك الحج، المهم إنك تكون صادق في طلبك".

وحول استجابة الدعاء، أوضح أن الدعاء في يوم عرفة ليس حكرًا على من يقف بعرفة فقط، وإنما هو يوم مفتوح للفضل والعطاء من الله، قائلا: "سيدنا النبي ﷺ حج مرة واحدة فقط، فهل معنى كده إن دعاؤه لم يُستجب إلا في الحج؟ طبعًا لا.. الدعاء مستجاب للحاج ولغير الحاج، لمن صام هذا اليوم ودعا الله من بيته، أو تابعه عبر التلفاز، أو حتى جلس في خلوته يناجي ربه".

دعاء يوم عرفة لنفسي

دعاء يوم عرفة لنفسي ومنها أدعية يوم عرفة المكتوبة والتي يمكن ترديدها في هذا اليوم العظيم ما يأتي:

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

دعاء يوم عرفة لعائلتي

دعاء يوم عرفة لعائلتي حيث يشهد يوم عرفة ركن الحج الأعظم ويقف الحجاج على جبل عرفات، كما أنه أحد الأيام العشر من ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم “ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ، قالوا: يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجلًا خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ”.

ومن أفضل الأدعية دعاء يوم عرفة لعائلتي ومنها:

اللهم احفظ أهلي وأحبتي من كل سوء اللهم ارزقهم الصحة والعافية اللهم زد في محبتهم ووئامهم اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومن أحببت في ودائعك

دعاء يوم عرفة المستجاب

دعاء يوم عرفة مستجاب يجب على المسلم أن يجتهد في الدعاء في يوم عرفة حتى أذان المغرب في هذا اليوم العظيم، ومن أفضل الأدعية التي وردت عن الصالحين ويمكن ترديدها في هاذ اليوم العظيم ما يلي:

